António Costa aceita convite do primeiro-ministro ucraniano e vai visitar Kiev

O primeiro-ministro, António Costa, encontrou-se na manhã desta quarta-feira com o presidente ucraniano, em vídeo-chamada.

António Costa irá visitar Kiev, a capital da Ucrânia, ainda sem data estipulada.

"É urgente reforçar as situações de apoio à Ucrânia", diz o primeiro-ministro acrescentando que as respostas têm de ser "imediatas naquilo que são as necessidades de apoio ao povo ucraniano".

Sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia, António Costa diz que o processo está demorado.O primeiro-ministro caracteriza a guerra "como ilegal, ilegítima e brutal".Em atualização