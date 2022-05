Empregada de limpeza rouba centenas de euros de caixa escondida em móvel de casa na Feira

A Polícia de Segurança Pública, deteve uma mulher, na noite desta terça-feira, em Santa Maria da Feira, por suspeitas de furto no interior de habitação.

A mulher, que exercia funções de limpeza na casa da lesada, aproveitou a ausência da mulher e furtou 660 euros de uma caixa que se encontrava escondida num móvel.

A lesada, no regresso à residência verificou a ausência da referida quantia monetária e chamou as autoridades. Assim, a Polícia procedeu a diligências de investigação, que culminaram com a apreensão dos 660 euros, que se encontravam, ainda, na posse da suspeita, pelo que lhe foi dada voz de detenção.