Deputado Neil Parish demite-se após admitir ter visto pornografia no parlamento britânico

Situação era "insustentável", disse o partido conservador Tiverton & Honiton.

O deputado, Neil Parish, acusado de ver visto pornografia na Câmara dos Comuns, no Parlamento Britânico, demitiu-se formalmente esta quarta-feira, depois de ter sido informado por membros do partido que o seu cargo tinha sido posto em causa e que a situação era "insustentável".



De acordo com a Sky News, o deputado admitiu,