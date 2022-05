Autarca diz que fábrica de Azovstal está a ser palco de combates violentos

Está a ser usada artilharia pesada, tanques e aviação nesta ofensiva russa, assim como "navios que se aproximaram" da costa.

O presidente da câmara da cidade ucraniana de Mariupol disse esta quarta-feira que se registam "combates violentos" em Azovstal, siderúrgica onde milhares de militares e civis procuraram refúgio das forças russas, apesar de Moscovo ter garantido que não atacaria.

"Infelizmente, há combates pesados ??em Azovstal hoje [4 de mio] ", disse Vadim Boitchenko à televisão ucraniana, acrescentando que o contacto com os combatentes ucranianos no local foi perdido, pelo que não é possível saber o que está a acontecer "com exatidão".

Segundo o autarca, a Rússia está a usar artilharia pesada, tanques e aviação nesta ofensiva, assim como "navios que se aproximaram" da costa, sendo que Azovstal fica na zona costeira do mar de Azov.