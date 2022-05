Camisola de Maradona do golo com a 'mão de Deus' leiloada por 8,5 milhões de euros

A informação foi adiantada pela leiloeira à Sky Sports, não se conhecendo no entanto a identidade do novo dono da camisola.

O leilão esteve, desde início, envolto em polémica, já que a família de Diego Maradona alega que a camisola não é realmente a usada na altura que a lenda do futebol marcou os dois míticos à Inglaterra, aos 51 e 55 minutos, mas a que ele usou durante a primeira parte do encontro, que os sul-americanos venceram por 2-1.A camisola agora leiloada pertencia ao ex-internacional inglês Steve Hodge, após troca com o argentino no referido jogo, em que Maradona marcou um golo com a ajuda da mão e outro considerado o melhor do século XX. Dalma Maradona, filha do ex-campeão mundial disse que o pai não trocaria a emblemática camisola com Steve Hodge e disse que sabe quem está na sua posse, mas evitou informar o nome do dono.