Costa promete "apoios humanitário, militar e financeiro" à Ucrânia

Numa mensagem no Twitter, António Costa publicou também vários fotos do momento em que se realizaram as conversações.

O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal, numa publicação na mesma rede social na manhã desta quarta-feira comunicou que teve "uma conversa telefónica com o primeiro-ministro português, em que discutiram a "assistência militar e financeira" à Ucrânia.