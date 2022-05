Conselho da Europa acusa Rússia de reavivar horror da II Guerra Mundial

Órgão europeu foi criado há 73 com a missão de prevenir conflitos no continente.

A secretária-geral do Conselho da Europa, Marija Pejcinovic Buric, afirmou esta quarta-feira que a Rússia reavivou os horrores da II Guerra Mundial com a agressão à Ucrânia e ao abandonar os valores que sustentam a organização pan-europeia.

O Conselho da Europa foi criado há 73 anos na sequência da II Guerra Mundial, com a missão de prevenir conflitos no continente, mas "para a Ucrânia, essa promessa não foi cumprida", referiu Pejcinovic Buric na introdução do relatório anual da organização.

A situação na Ucrânia "não é um fracasso do multilateralismo em si mesmo, mas o resultado da reviravolta violenta de um país", adiantou a secretária-geral do Conselho da Europa.