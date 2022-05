CMTV entrega donativo de 40 mil euros para apoiar trabalho da UNICEF na guerra da Ucrânia

Diretora-executiva da organização diz que os donativos podem "ajudar uma criança num momento de total desespero".

Num cenário de emergência humanitária, como é vivido na Ucrânia, as crianças tornam-se especialmente vulneráveis. A UNICEF está no terreno para as guiar para locais seguros e para as proteger das malhas de redes criminosas. A CMTV associou-se a este trabalho essencial doando, através da UNICEF Portugal, cerca de 40 mil euros.