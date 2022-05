Homenagem a Marta Louro com balões lançados no Cabo da Roca

Balões brancos e cor-de-rosa, a cor que a Marta mais gostava. Uma homenagem à jornalista da CMTV que perdeu a vida na quarta-feira da semana passada.

Minutos antes de ser rezada a missa de 7º dia na Igreja do Penedo, em Sintra, amigos e familiares juntaram-se e lembraram a jovem que sonhava ser jornalista e bombeira. Cumpriu os dois sonhos, deixou no caminho outros tantos.

Mas foi no Cabo da Roca, também em Sintra - onde Marta recarregava energias -, que as lágrimas se trocaram por memórias. A lembrança que ficará para sempre, nos corações de todos os que com ela privaram.