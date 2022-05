António Costa confirma visita a Kiev

Data só será divulgada no momento em que for considerado oportuno, divulgou o próprio primeiro-ministro.

António Costa vai visitar a capital ucraniana em breve, mas a data só será divulgada no momento em que for considerado oportuno, anunciou o próprio primeiro-ministro, esta quarta-feira, após uma reunião por videoconferência com o seu homólogo ucraniano, Denys Shmyal.

Costa disse que terá encontros em Kiev com o primeiro-ministro, mas também com o Presidente Zelensky. E disse também que irá assinar um "acordo concreto para apoio financeiro significativo, no quadro das solicitações que o Governo ucraniano nos dirigiu para auxílio, via Fundo Monetário Internacional". Costa revelou que a Ucrânia precisa de cinco mil milhões de euros por mês e Portugal dará uma "contribuição substancial", embora não tenha revelado o montante concreto.

Por seu lado, Marcelo disse que vê com bons olhos a deslocação do primeiro-ministro a Kiev e acha bem que António Costa veja com os próprios olhos o que lá se passa.