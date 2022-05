Ljubomir acusado de assédio por ex-concorrente do 'Hell’s Kitchen'

Cândida Baptista diz que sente “nojo com tudo o que aconteceu”.

Ljubomir Stanisic está a ser acusado de assédio por Cândida Baptista, concorrente da 1ª temporada de ‘Hell’s Kitchen’ (SIC). A acusação remete à forma como a cozinheira brasileira foi tratada no formato. "Durante as gravações do programa deparei-me com assédio diário. Tudo acontecia na frente de todos com as câmaras ligadas", escreveu a cozinheira brasileira, num comunicado.

