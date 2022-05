Hospital de Bragança recebe equipamento de Ressonância Magnética

Até ao momento, os utentes da região realizavam RM em unidades de saúde privadas ou no hospital de Vila Real.

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste passa a dispor de um aparelho de Ressonância Magnética (RM), que ficará instalado na Unidade Hospitalar de Bragança e terá capacidade para realizar 500 exames por mês, foi divulgado esta quinta-feira.

"Trata-se de um investimento há muito ambicionado, que vem colmatar a inexistência deste equipamento nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde no distrito de Bragança, deixando assim, agora, a ULS do Nordeste de estar dependente de entidades externas para a realização de exames de Ressonância Magnética", referiu a ULS em comunicado.

De acordo com a mesma nota, "este novo equipamento de saúde é considerado fundamental na diferenciação do diagnóstico e no apoio à decisão clínica", e "aumenta a capacidade de resposta da ULS do Nordeste às necessidades, permitindo a realização de 500 exames por mês, quer programados, quer de urgência".

Para a instalação do novo equipamento foram também realizados trabalhos de adaptação do espaço no hospital, integrado no Serviço de Imagiologia, incluindo salas destinadas a apoio técnico e ao recobro dos utentes.

Trata-se, segundo a ULS do Nordeste, de um investimento que se traduz "em maior qualidade, rapidez, eficiência, segurança e conforto, beneficiando quer os utentes, quer os profissionais na prestação de cuidados de excelência", acordo com aquela que "é a missão da ULS do Nordeste".

A ULS do Nordeste abrange 12 concelhos do distrito de Bragança, dos quais nove pertencem à Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás-os-Montes e três à do Douro, e gere três hospitais e 14 centros de saúde destes territórios.

