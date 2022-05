Mulher de 51 anos desaparecida desde segunda-feira em Terras de Bouro

Sofia Alexandra Raposo Esteves foi vista pela última vez na freguesia de Campo do Gerês, concelho de Terras de Bouro.

Uma mulher de 51 anos está desaparecida desde segunda-feira. Sofia Alexandra Raposo Esteves foi vista pela última vez na freguesia de Campo do Gerês, concelho de Terras de Bouro. A filha participou o desaparecimento às autoridades e ao CM a GNR já confirmou que está "a fazer diligências" no sentido de localizar a mulher.

Ao Correio da Manhã a filha Irina Castro mostrou-se "desesperada". "Estamos a ponderar avançar nós para o terreno, fazer os percursos possíveis desde o local onde a minha mãe desapareceu, a ver se a localizamos", disse ao CM a filha, visivelmente aflita.

Sofia Alexandra Raposo Esteves, de 51 anos, vive em Vila Nova de Gaia e estava a passar um fim-de-semana com amigos na zona da Geira. Terá saído sozinha, sem telemóvel, vestida com um quispo e calças azul escuro. Segundo a filha, após ter saído do local onde estava com os amigos, terá sido vista, já à noite, na estrada nacional que liga Terras de Bouro a Braga.

A fotografia partilhada pela filha foi tirada no último dia em que a mãe, Sofia, foi vista.