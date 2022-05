Presidente brasileiro veta mais uma lei que propunha incentivos à cultura

Lei referia-se ao uso de 570 milhões de euros do orçamento federal em projetos culturais promovidos pelos governos brasileiros.

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, vetou esta quinta-feira mais uma lei que propunha incentivos financeiros para o setor cultural, depois de no mês passado ter chumbado uma iniciativa semelhante que também havia sido aprovada pelo Parlamento.

O veto desta quinta-feira refere-se à lei batizada de Aldir Blanc, em homenagem a um músico que morreu no ano passado vítima de covid-19 e que destinava 3 mil milhões de reais (570 milhões de euros) do orçamento federal para projetos culturais promovidos pelos governos regionais e prefeituras.

De acordo com o que foi publicado esta quinta-feira no Diário Oficial da República, o Governo brasileiro considerou que esta lei é inconstitucional e contrária ao interesse público, e acrescentou que a sua promulgação poria fim "à autonomia do poder executivo em relação à aplicação desses recursos".