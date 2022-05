Associação que recebe refugiados ucranianos em Portimão com ligações pró-Kremlim

CAPELA colabora com a autarquia socialista há vários anos.

O Centro de Apoio à População Emigrante de Leste e Amigos (CAPELA), que tem estado envolvido no acolhimento de refugiados da guerra na Ucrânia, fornecendo serviços de tradução à Câmara Municipal de Portimão, é uma das organizações que faz parte da fundação Russkyi Mir e que consta na documentação entregue pela Associação dos Ucranianos em Portugal aos serviços secretos portugueses por ser alegadamente pró-Kremlim.

De acordo com documentação obtida pela CNN Portugal, a fundação Russkyi Mir disponibiliza, internamente, várias informações sobre esta associação, nomeadamente onde está localizada, quem a lidera e sobre as iniciativas que tem junto da comunidade imigrante.





Em declarações ao orgão de comunicação social, a CAPELA, que colabora com a autarquia socialista há vários anos, confirmou a ligação à fundação de Putin, justificando que o âmbito é "cultural". "Estamos fora da política, nunca participámos em ações políticas", referiu a dirigente, acrescentando que da Rússia recebiam "cerca de dois atendimentos por ano, mas já há cerca de dois anos que não recebemos ninguém"."O único comentário que a Câmara Municipal de Portimão pode fazer relativamente à referida associação, diz respeito à colaboração há muito prestada a esta autarquia no que diz respeito ao apoio à integração de migrantes oriundos de diversos países do leste e fora do leste da Europa, mais concretamente no que se refere à necessária tradução de línguas - uma colaboração que se tem pautado pela eficácia, disponibilidade e prontidão", explicou a autarquia.