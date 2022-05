Voluntário de 15 anos morre durante retirada de animais de zoo atacado pelos russos em Kharkiv

Um voluntário de 15 anos morreu e dois funcionários ficaram gravemente feridos num ataque russo durante a retirada de búfalos africanos do jardim zoológico Feldman Ecopark, em Kharkiv, na Ucrânia.



"Hoje, dia 5 de maio, uma equipa de voluntários e funcionários foi atacada durante a retirada de búfalos do Feldman Ecopark", disse o proprietário do estabelecimento, num vídeo publicado na rede social Twitter.



Quanto aos feridos, "os médicos estão a lutar pelas suas vidas", sublinhou ainda.

O menino, que ajudava os pais a alimentar os animais, é agora homenageado pelo parque como um "brilhante herói".



Desde o início da invasão ussa à Ucrânia, os trabalhadores do ecoparque, voluntários e ativistas dos direitos dos animais salvaram cerca de 80% dos animais e arriscaram as próprias vidas.

O voluntário de 15 anos tornou-se a sexta vítima entre as pessoas que ajudaram a salvar os animais do ecoparque.