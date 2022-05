Peixe gigante, com 60 quilos e 2,17 metros, apanhado no rio Tejo

O siluro é uma espécie invasora, sem predadores, e reproduz-se com facilidade.

João Lobo Cristino já pescou siluros com quase 30 quilos, mas na 4ª-feira a rede apanhou um espécime de 60 quilos e 2,17 metros do rabo à barbilha. "Não deu muita luta, mas é preciso ter cuidado porque têm muita força", conta ao CM o pescador do Tejo, natural de Valada (Cartaxo) e que centra a sua atividade na aldeia avieira de Porto da Palha (Azambuja).