Jorge Jesus ataca Pizzi e Rui Costa

Jorge Jesus deu uma entrevista no Brasil em que falou pela primeira vez sobre a saída do Benfica. Pizzi e a direção liderada por Rui Costa foram os principais visados.“Houve muita pressão política no clube. Quando o presidente, que me levou de volta, foi deposto, eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, iriam tirar-me também”, disse o técnico em declarações ao site UOL, revelando o que se passou com Pizzi [foi depois emprestado aos turcos do Basaksehir]: “Ainda houve a indisciplina do Pizzi, que disse um monte de asneiras a um dos meus adjuntos, num jogo em que eu estava suspenso, e aí tudo desandou.”