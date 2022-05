Judite Sousa revela que pensou em pôr termo à vida após morte do filho

Jornalista contou, em lágrimas, “situação limite” e diz que a perda é “um naufrágio” que o tempo “nunca resolverá”.

"A morte de um filho tem uma dimensão completamente distinta... as pessoas caem numa situação limite, como aconteceu comigo." Foi com estas palavras que Judite Sousa admitiu esta quinta-feira, a Manuel Luís Goucha, na TVI, que pensou em pôr termo à vida, na sequência da morte do filho André Bessa, aos 29 anos, em 2014.