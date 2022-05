Imagens impressionantes mostram tornado a passar ao lado de edifício no Kansas

Fenómeno meteorológico causou danos em mais de mil edifícios.

As câmaras de videovigilância da câmara municipal de Andover, no estado norte-americano do Kansas, captaram o momento em que um tornado passou na cidade e contornou o edifício municipal. Este fenómeno meteorológico ocorreu a 29 de abril e provocou danos em mais de mil edifícios.