De restaurante de luxo a mamarracho da Marginal

Nos anos 50 e 60, o restaurante Boa Viagem, no Jamor, foi um dos espaços mais elitistas da linha de Cascais.

A fachada esventrada do antigo restaurante Boa Viagem, junto ao cruzamento que liga o vale do Jamor à Avenida Marginal, não passa despercebida na paisagem. Mesmo assim, muitos dos que ali passam diariamente, no corrupio dos dias, já nem estranham as ruínas à beira-mar plantadas e poucos serão os que se lembram, efetivamente, dos seus anos dourados.