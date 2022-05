Quem é Elon Musk, o novo dono do Twitter?

O homem mais rico do mundo caminha a passos largos para se tornar um dos mais poderosos e para deixar a sua marca no século XXI.

Nascido na África do Sul, Elon Musk é sobretudo conhecido por ser o diretor executivo da empresa automóvel Tesla. Mas no currículo deste empreendedor constam muitas outras empresas que fundou e liderou, um percurso que faz dele o homem com a maior fortuna ao nível mundial, avaliada em 4300 milhões de euros.