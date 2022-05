Processo de burla com passes termina com despronúncia de 266 polícias e 5 funcionários de uma transportadora

Estavam acusados dos crimes de peculato e falsificação de documento.

O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu não levar a julgamento 266 agentes da PSP e cinco funcionários da transportadora ‘Transportes Sul do Tejo’, que estavam acusados dos crimes de peculato e falsificação de documento.

O despacho, com data desta quinta-feira, 5 de Maio, surge em resposta ao recurso do Ministério Público à decisão de despronúncia dos arguidos por parte do Tribunal de Instrução Criminal da Comarca de Almada, onde este processo corre termos desde o início.

O CM apurou junto de fonte ligada ao processo que esta decisão é irrecorrível.

Recorde-se que em causa estão factos relativos a 2014 e 2015. O Ministério Público considerou haver prova para acusar os arguidos de conluio na troca da requisição mensal do passe social a que os polícias têm direito, pelo correspondente valor em numerário. O procurador responsável pela acusação entendeu que o esquema lesou o erário público em 66951 euros.