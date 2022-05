Trabalhador morre atropelado por carro na A10 entre Carregado e Benavente

Vítima mortal estava a trabalhar na reparação de rails da autoestrada.

Um homem de 58 anos, trabalhador da empresa Brisa, morreu após ter sido brutalmente atropelado por um carro conduzido por uma jovem de 20 anos, na A10, sentido Carregado-Benavente, junto à saída para esta localidade

O acidente ocorreu pelas 12h10, quando a vítima mortal estava a trabalhar na reparação de rails da autoestrada com outros três colegas, que escaparam ilesos.

Ainda recebeu assistência no local por uma equipa de socorro constituída por bombeiros das corporações de Alenquer e Benavente, e técnicos da Viatura Médica do Hospital de Vila Franca de Xira.

O homem de 58 anos, residente no concelho de Sobral de Monte Agraço, ainda saiu com vida do local, mas morreu já nas urgências do hospital.

Além da condutora, na viatura responsável pelo atropelamento seguia ainda um rapaz de 11 anos. Ambos, que sofreram ferimentos, foram transportados também para o Hospital de Vila Franca de Xira.

O trânsito esteve cortado na saída da A10 para Benavente até pouco depois das 14h00.