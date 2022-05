PS chumba audição do presidente da Câmara Municipal Setúbal e aprova a do MAI

Presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, não vai ser ouvido na Assembleia da República.

O PS 'chumbou' esta sexta-feira a audição no parlamento do presidente da Câmara de Setúbal e aprovou a do ministro da Administração Interna e da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares sobre o acolhimento de refugiados ucranianos naquele município.

Os requerimentos para chamar o presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, eleito pela CDU (PCP/PEV), foram apresentados pelo PSD, Chega, IL e PAN e chumbados com os votos contra dos deputados do PS e os votos favoravéis dos restantes partidos, incluindo o PCP.

"Parece-nos que a resposta perante o órgão de fiscalização político de uma Câmara Municipal é a respetiva Assembleia municipal", justificou o deputado do PS Pedro Delgado Alves.