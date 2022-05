Sobe para 18 o número de mortos na explosão que destruiu hotel em Havana

Fuga de gás estará na origem da tragédia. Equipas de socorro tentam retirar soterrados.

Saratoga

Uma explosão destruiu parcialmente, esta sexta-feira, o Hotel Saratoga no centro de Havana, em Cuba. De acordo com as agências noticiosas Reuters, Lusa e The Associated Press, há 18 mortos, 40 feridos e 13 desaparecidos na sequência da explosão. Entre os mortos estão uma mulher grávida e uma criança.De acordo com o presidente de Cuba, uma investigação preliminar da Polícia no local mostrou que na origem da explosão está uma fuga de gás. Elementos das equipas de socorro estão a efetuar buscas nos escombros à procura de eventuais soterrados.A plataforma online de notícias de Cuba, a Cubita Now, avançou a informação de que há dezenas de pessoas nos escombros do hotel.A explosão destruiu cinco pisos do 'Saratoga', um luxuoso hotel emblemático da capital cubana, localizado junto ao Capitólio de Havana.Populares que se encontram no local relatam que os carros à frente do Hoteltambém foram atingidos pela violenta explosão. Imagens partilhadas nas redes sociais mostram os vários andares do edifício totalmente destruidos.