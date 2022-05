Benfica desmente Jorge Jesus e diz que "em nenhum momento" o treinador pediu para sair

O Benfica comunicou esta sexta-feira que "em nenhum momento" Jorge Jesus pediu para sair do Benfica "ou se mostrou disponível para abdicar das remunerações a que teria direito até ao final da temporada".

Através de um comunicado publicado esta sexta-feira no site oficial, as águias sublinham que "as duas partes entenderam que a rescisão por mútuo acordo era a melhor solução na defesa dos interesses do Sport Lisboa e Benfica", desmentindo assim o técnico amadorense, que em declarações à SporTV brasileira afirmou que tinha sido o próprio a avançar com a rescisão de contrato.

"O Sport Lisboa e Benfica esclarece que em nenhum momento Jorge Jesus solicitou que o deixassem sair do Clube ou se mostrou disponível para abdicar das remunerações a que teria direito até ao final da temporada."Mais se enfatiza, de novo, que as duas partes entenderam que a rescisão por mútuo acordo era a melhor solução na defesa dos interesses do Sport Lisboa e Benfica, ficando igualmente acordado que a contratação de Jorge Jesus por parte de um novo clube implicaria a cessação de todas as obrigações contratuais que ligam as partes até ao final da atual época desportiva", pode ler-se.