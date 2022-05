Aluno de 14 anos esfaqueia três colegas em escola no Rio de Janeiro

Mãe do agressor afirmou que o filho já há algum tempo apresenta alterações de comportamento.

Um estudante de 14 anos esfaqueou esta sexta-feira três colegas da mesma idade na escola onde todos estudam, a Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, na Ilha do Governador, zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro. De acordo com informações do Hospital Evandro Freire, na mesma região, para onde todos foram levados, nenhum dos estudantes corre risco de morte.

Os ataques aconteceram pouco depois das 9h30 da manhã pelo horário local, 13h30 em Lisboa, aparentemente sem qualquer provocação por parte das vítimas. O aluno agressor, que também se feriu nas mãos, empunhou uma faca de cozinha e atacou os colegas, duas meninas e um menino.

Uma das alunas agredidas, a mais ferida, sofreu ferimentos no rosto, pescoço e tórax. O agressor só não esfaqueou outros colegas porque vários estudantes que presenciaram o ataque conseguiram dominá-lo e, com a ajuda de funcionários da escola, mantê-lo imobilizado até à chegada da polícia.

Na esquadra para onde o agressor foi levado, a mãe dele afirmou que o filho já há algum tempo apresenta alterações de comportamento. Segundo ela, o adolescente está a ser acompanhado por psicólogos e psiquiatras, mas até esta sexta-feira não tinha apresentado qualquer sinal de agressividade.