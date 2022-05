Benfica regressa à fórmula utilizada contra Sporting e Liverpool

Veríssimo pondera voltar a recuar Gonçalo Ramos. Gil Dias ou Diogo Gonçalves também podem ganhar lugar frente ao FC Porto.

Nélson Veríssimo tem preparado a estratégia para o jogo deste sábado com o FC Porto à semelhança daquilo que fez nos dias que antecederam a vitória com o Sporting para a Liga (2-0) e antes do empate em Anfield Road com o Liverpool (3-3), para a Champions.









Para travar os dragões, o técnico do Benfica vai apostar no mesmo esquema utilizado nesses jogos, com Gonçalo Ramos a jogar mais recuado no apoio ao meio-campo. A estratégia de Veríssimo deverá passar por dar o domínio de jogo ao adversário para depois sair rápido no sentido de ferir o conjunto portistas. Desta forma, a linha do meio-campo poderá recuar alguns metros para ficar mais próxima do setor defensivo.

Em relação ao onze, apenas uma dúvida: Gil Dias ou Diogo Gonçalves. O primeiro foi titular nos últimos jogos e tem cumprido, mas o extremo formado no Seixal foi aposta no lado direito diante do Sporting e do Liverpool. Com Rafa ainda lesionado (não deve regressar mais esta temporada), um deles será opção numa das faixas, sendo que Everton vai ocupar o lugar no lado oposto. Taarabt, Gilberto, Grimaldo e Ramos estão de regresso depois de não terem sido apostas no Funchal.