Filas de cinco quilómetros nos acessos às praias da Margem Sul

Sábado de sol está a levar milhares de pessoas às praias.

As filas de trânsito nos acessos norte à Ponte 25 de Abril estendiam-se por mais de cinco quilómetros pelas 11h30 deste sábado.



De acordo com a PSP não há registo de acidentes, mas sim um elevado fluxo rodoviário devido às milhares de pessoas que procuram chegar às praias da Margem Sul.





No Eixo Norte-Sul o engarrafamento chega à zona de Sete Rio e na A5 a fila ultrapassa o Alto de Monsanto. Segundo as autoridades é previsível que a fila se mantenha até ao início da tarde e é expectável que as mesmas complicações de trânsito ocorram no sentido inverso ao final da tarde.

No domingo, a Ponte 25 de abril estará cortada ao trânsito durante a manhã (das 9h00 às 13h00) devido à Meia Maratona de Lisboa.