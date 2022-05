Rochinha sobre jogo no estádio do Bessa: "Pela terceira vez ouço cânticos a festejar a morte da minha mãe"

"A passividade da Liga também me incomoda muito", afirma o jogador do V. Guimarães.

Rochinha reagiu nas redes sociais ao episódio desta sexta-feira no Estádio do Bessa. "Já pela terceira vez, ouço cânticos a festejar a morte da minha mãe. 'A p*** da tua mãe, Rochinha, antes a tua que a minha'. O que é isto? Não é futebol", escreveu o jogador do Vitória.

"Este comportamento só demonstra o quão pequeninos são os que conseguem cantar algo do género. A passividade da Liga também me incomoda muito, principalmente por não ser a primeira nem a segunda vez a que sou sujeito a isto. Este tipo de comportamento tem de ser punido com severidade para que, nem eu, nem nenhum dos meus colegas de profissão, tenhamos de passar por isto", apontou.