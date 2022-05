Mulher perde telemóvel com vídeo de sexo no autocarro em Oeiras

Homem roubou o telemóvel para tentar sacar dinheiro à vítima e acabou condenado por extorsão na forma tentada.

A relação já tinha acabado há mais de um ano quando o arguido descobriu que a ex-namorada perdera no autocarro um telemóvel, "através do qual era possível aceder a fotografias e vídeos de cariz sexual" dos dois. Decidiu aproveitar-se disso para tentar sacar dinheiro à vítima, mas acabou denunciado à PSP e condenado, no Tribunal de Oeiras, a uma pena efetiva de prisão de dois anos e dois meses por extorsão, na forma tentada.Leia a notícia completa no Correio da Manhã