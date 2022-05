Jovem de 26 anos morre em ajuste de contas durante festa dos dragões no Porto

Namorada da vítima também foi atacada e já teve alta.

Um jovem, de 26 anos, foi esfaqueado na madrugada deste domingo, durante os festejos do título de campeão nacional do FC Porto junto ao estádio do Dragão, e acabou por não resistir ao ferimentos.Os confrontos terão começado no Estádio da Luz, quando o homem se envolveu em confrontos com um grande grupo de pessoas. Já no Porto, o grupo atacou o jovem, que foi esfaqueado por diversas pessoas.O jovem foi socorrido por outros adeptos, que se encontravam no local, mas acabou por não sobreviver.A namorada da vítima mortal também foi atacada e já teve alta.Centenas de pessoas concentraram-se nas imediações do estádio do Dragão. Vários elementos da Polícia de Segurança Pública estiveram no local, assim como uma viatura do Inem, que também foi acionada.