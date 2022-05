Onda de calor extremo na Índia eleva temperaturas até aos 50 graus

Em algumas cidades várias escolas foram encerradas devido ao forte calor, que danificou colheitas e pressionou o fornecimento de energia no país.

Os termómetros na Índia vão disparar e podem atingir aos 50 graus na próxima semana.De acordo com as previsões meteorológicas, as temperaturas devem variar entre os 46 e 48 graus, podendo atingir os 50 graus no final da semana.As temperaturas na Índia, um dos países mais populosos do mundo, têm registado valores recorde devido a uma onda de calor. Em abril, o país registou sete dias seguidos com temperaturas acima dos 40 graus, de acordo com a CNN norte-americana.Em alguns estados da Índia, várias escolas fecharam devido ao forte calor, que danificou colheitas e pressionou o fornecimento de energia no país.