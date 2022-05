Macron toma posse e promete uma França mais forte

“Precisamos de inventar um novo método, longe de tradições e rotinas cansadas”, disse Presidente reeeleito.

Emmanuel Macron prometeu este sábado um mandato diferente do anterior, ainda que mantendo a linha de rumo que o conduziu ao Palácio do Eliseu: "Servir o país e os cidadãos". A promessa do Presidente francês reeleito foi feita no breve discurso que proferiu na tomada de posse para um novo mandato de cinco anos. A cerimónia contou com cerca de 450 convidados.