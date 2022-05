CMTV líder com dois programas à frente do Telejornal da RTP-1

A CMTV registou este sábado mais audiência que todos os seus concorrentes juntos.

A televisão do Correio da Manhã foi a escolhida pelos portugueses para acompanhar o título do FC Porto.

Com efeito, a CMTV registou 5,5% de share médio diário, contra 5,2% de todos os concorrentes juntos: 2,6% do canal CNN, 2,2% da SIC Notícias e 0,4% da RTP-3 no cabo.No top de programas mais vistos do dia em toda a televisão portuguesa, a CMTV mete dois formatos no top-12, à frente do Telejornal da RTP-1.O programa "Duelo Final" foi o sexto programa mais visto do dia, com uma audiência total de 4 milhões e 10 mil espectadores, e o formato "Jogadas Decisivas" foi o décimos segundo, com perto de 3,9 milhões.A CMTV é emitida no canal 8 de todas aa plataformas de cabo, mas ainda não na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.