Chelsea é o clube mais caro da história

Consórcio liderado pelo norte-americano Todd Boehly vai adquirir o emblema inglês.

Um consórcio liderado pelo norte-americano Todd Boehly, coproprietário da equipa de basebol Los Angeles Dodgers, vai comprar o Chelsea por 4,25 mil milhões de libras (4,96 mil milhões de euros ao câmbio deste sábado). Passa a ser a aquisição mais cara da história do futebol, superando em mais de cinco vezes os 920 mil euros pagos pela família Glazer em 2005 pelo Manchester United.









O negócio deverá estar concluído até ao fim deste mês, embora ainda careça das autorizações do Governo britânico e da Liga inglesa. Contudo, não se espera qualquer entrave, uma vez que o consórcio vencedor já integrava uma pré-lista aprovada pelas duas entidades.

O valor pago pelos novos donos, que este sábado assistiram ao empate (2-2) do Chelsea com o Wolverhampton, divide-se em duas parcelas: 2,92 mil milhões de euros serão depositados numa conta congelada para reverterem a 100% para solidariedade; e 2,04 mil milhões serão investidos para "benefício do clube".