Barulho trava mulher de matar ex-namorado com fogo em Estarreja

Inconformada com o fim da relação, a mulher, de 50 anos, resolveu vingar-se do ex-namorado. Em agosto do ano passado comprou um litro de gasolina 95 e dirigiu-se à casa do antigo companheiro, em Pardilhó, Estarreja, onde também chegou a viver antes da rutura da relação amorosa. Sabendo que o antigo companheiro estava a dormir, e que a habitação tinha apenas uma janela e uma porta como escapatória possível, resolveu regar com o combustível esses dois locais. Com um isqueiro incendiou a moradia com o objetivo de o matar.Leia a notícia completa no Correio da Manhã