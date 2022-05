Sismo de magnitude 6,6 na escala de Richter registado ao largo de Taiwan

Autoridades japonesas dizem não haver perigo de tsunami.

Um sismo de magnitude 6,6 na escala de Richter ocorreu esta segunda-feira no mar entre o leste de Taiwan e o sudoeste do Japão, de acordo com as autoridades japonesas, que acrescentaram não haver perigo de tsunami.

O abalo aconteceu às 15h23 (06h23 em Lisboa), a cerca de 20 quilómetros de profundidade, junto à ilha japonesa de Yonaguni, que fica a cerca de 110 quilómetros a leste de Taiwan, avançou a Agência Meteorológica do Japão.





A agência disse que o sismo poderia levar a uma subida do nível das águas do mar, mas que não havia perigo de tsunami.