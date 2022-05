Condutor despista-se para o rio e foge na Marinha Grande

Um condutor perdeu o controlo do carro, que se despistou para o rio Lis, em Galeota, Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande. O acidente terá ocorrido durante a madrugada deste domingo e o carro foi encontrado submerso de manhã.





Pelas 09h50, os Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria foram alertados e estiveram a fazer buscas, não tendo encontrado ninguém no interior do carro nem na zona envolvente.

A GNR veio a apurar que o condutor, de 40 anos, metalúrgico, estava em casa a dormir. Conseguiu sair do carro pela janela da porta do condutor e abandonou-o no rio.