Tem 19 anos e é filho do 'n.º 2' dos Super Dragões: Tudo sobre o homicida de jovem nos festejos do FC Porto campeão

Renato está em fuga, assim como o pai, Marco 'Orelhas', que foi condenado por agredir árbitro.

O principal suspeito da morte do jovem nos festejos do titulo do FC porto está em fuga. Trata-se de Renato, apurou o CM. Tem 19 anos e terá disferido a facada que matou Igor, após uma série de agressões violentas.Leia a notícia completa no Correio da Manhã.