Tanque dos bombeiros de Penafiel destruído em acidente a caminho de incêndio

Um Veículo Tanque dos Bombeiros Voluntários de Penafiel ficou praticamente destruído, no sábado à noite, em Rande, depois de ter sofrido um acidente a caminho de um incêndio.

O condutor, e único ocupante da viatura, sofreu algumas escoriações e foi levado ao hospital por precaução. Ao

a corporação referiu que o acidente aconteceu quando o veículo se estava a deslocar de um incêndio para outro, depois de terem existido "sete ignições num espaço de uma hora", nas freguesias de Duas Igrejas, Rans, Peroselo e Santa Marta.

Os danos provocados na viatura são elevados e podem até ser de perda total, o que deixa a corporação "desfalcada" nesta altura do ano em que se aproxima a época de incêndios florestais.Além disso, os custos terão de ser suportados pelos bombeiros, uma vez que "o acidente aconteceu fora da época de incêndios rurais" que tem início a 15 de maio. Para continuar a dar resposta às ocorrências os Bombeiros Voluntários de Penafiel têm agora de recorrer a outro veículo com mais de 40 anos, menos capacidade e que não oferece as melhores condições de segurança aos operacionais, uma vez que não possuem capacidade financeira para adquirir um veículo mais recente, que mesmo usado custa "cerca de 50 mil euros".A corporação apela agora "à boa vontade da população e das entidades locais" para ajudarem a solucionar o problema.