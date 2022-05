Intervenção do presidente russo falou dos feitos da pátria, acusou a NATO e justificou a guerra contra a Ucrânia.

Oito vezes a palavra 'guerra' e nenhuma 'paz'. Analisamos o discurso de Vladimir Putin no Dia da Vitória.Intervenção do presidente russo falou dos feitos da pátria, acusou a NATO e justificou a guerra contra a Ucrânia.