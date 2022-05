Menino de 14 anos morre baleado durante assalto a polícia reformado

Corey Mason faleceu seis dias depois de ter sido atingido a tiro.

Corey Mason, a vítima, faleceu seis dias depois de ter sido baleado.

Um menino de 14 anos morreu baleado enquanto tentava assaltar um polícia reformado em Illinois, nos Estados Unidos da América.A vítima estava acompanhada por outros dois jovens e um deles encostou uma arma às costas do ex-polícia para levar a cabo o assalto.Quando iniciaram a fuga, já depois do roubo, um dos assaltantes foi atingido por um tiro disparado pelo homem, que ficou muito "perturbado" quando soube da idade do jovem que morreu, explica o Breitbart.