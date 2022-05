Whisky aos 10 anos e a ligação aos Super Dragões: O perfil do suspeito da morte de jovem durante festejos do FC Porto

Renato Gonçalves, de 19 anos, trabalha nos Super Dragões e é lutador de UFC (Ultimate Fighting Championship) desde 2014.

Renato Gonçalves, de 19 anos, trabalha nos Super Dragões, claque afeta ao FC do Porto, e é lutador de UFC (Ultimate Fighting Championship) desde 2014. É assim que o jovem do Porto se apresenta na rede social Facebook, onde partilha inúmeras fotografias ao lado do pai Marco ‘Orelhas’ - o número 2 da claque chefiada por Fernando Madureira.Desde pequeno que Renato acompanha os Super Dragões para todo o lado. Vibra como o pai e, no Facebook, faz questão de partilhar esses momentos. Tem fotografias ao lado de ‘Macaco’, chefe da claque Super Dragões, e de outros elementos. Inspirado pelo exemplo do pai, a vida do jovem foi sempre marcada por excessos.Em 2013, aos 10 anos, o pai deu-lhe a provar pela primeira vez Whisky. O momento ficou registado no Facebook: "Maldita a hora que provei whisky (...) o meu pai disse para provar para eu depois não gostar mais", lê-se na legenda da publicação.