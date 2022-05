Sérgio Conceição quer clube de topo europeu

Confirmando-se a conquista da dobradinha no final desta época, Sérgio Conceição entende que será o momento certo para sair do FC Porto. Mas o técnico só admite deixar os dragões por um clube de topo europeu que lhe permita lutar por troféus nas provas internas e pela conquista da Liga dos Campeões.





Conceição, sabe o, tem na sua cabeça uma lista muito específica com 14 equipas que cumprem as suas exigências. É o caso dos seis gigantes ingleses (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Tottenham), dos três habituais candidatos ao título em Espanha (Real Madrid, Barcelona e Atl. Madrid) e do crónico campeão alemão (Bayern Munique).

Estes dez clubes têm os treinadores seguros para a próxima época, pelo que sobram quatro possibilidades. A melhor de todas é o campeão francês, PSG. Mauricio Pochettino deverá sair dos gauleses, mas Zinedine Zidane tem sido apontado como o homem que se segue.Há, depois, três equipas italianas. Juventus, Milan e Inter tem técnicos com contrato, pelo menos, até junho de 2023, mas as respetivas direções poderão operar mudanças consoante a classificação final. Nápoles e Lazio, clube onde Sérgio jogou, são hipóteses mais remotas: falta-lhes ‘pedalada’ para a Champions."Se um dia gostava de ganhar a Liga dos Campeões? Claramente que sim. Se pelo FC Porto ou por outro clube, o futuro dirá", afirmou esta segunda-feira Sérgio Conceição no podcast ‘Expresso da Manhã’. "Nós, treinadores, nunca sabemos o dia de amanhã mas isso para mim conta pouco. O próximo título é o que mais importa. O resto ficará para depois da Taça de Portugal", finalizou.