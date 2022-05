Juras de morte após crime: Homicídio em festa no Dragão relacionado com conflito na noite do Porto

Controlo do território faz escalar violência. Áudios circulam na internet, onde Macaco aponta o dedo ao amigo Marco.

Mal a morte de Igor Silva, de 26 anos, foi confirmada - ainda na madrugada de domingo, a caminho do Hospital de S. João, no Porto - já se prometia vingança. Juras de morte contra Marco ‘Orelhas’ e o seu filho Renato, de 19 anos, tidos como os principais suspeitos e instigadores do crime. Renato já foi detido, anunciou esta terça-feira a PJ.