Maro luta esta terça-feira por lugar na grande final da Eurovisão

É já esta terça-feira à noite, a partir das 20h00 (RTP 1), que Maro vai entoar a sua ‘Saudade, Saudade’ perante os milhões de telespectadores europeus que todos os anos seguem atentamente o Festival Eurovisão, naquela que será a primeira semifinal da edição de 2022 do concurso.

Na majestosa arena PalaOlimpico, em Turim, a jovem cantora portuguesa será a décima a subir ao palco, acompanhada por Milhanas, Beatriz Pessoa, Beatriz Fonseca, Carolina Leite e Diana Castro, para disputar um lugar na final (que se realiza dia 14, sábado). Mas, para isso, terá de ficar entre os 10 primeiros classificados esta noite. Na segunda semifinal (quinta-feira) serão apurados mais 10 concorrentes, aos quais se juntam na final os chamados ‘Big Five’ - França, Itália, Espanha, Reino Unido e Alemanha - que já têm lugar garantido.

Na bolsa de apostas do site oficial da Eurovisão, a Ucrânia continua a ser a favorita à vitória (Portugal está em 11º). O país invadido pela Rússia apresenta o tema ‘Stefania’, interpretado pelos Kalush Orchestra. ‘Stefania’, nome da mãe do vocalista do grupo, Oleh Psiuk, trata-se de uma "canção de embalar para as mães escrita por todos os elementos do grupo", explicou o cantor ao jornal ‘The Guardian’.

A Eurovisão não autoriza a divulgação de imagens políticas, mas são esperados momentos de grande simbolismo. A banda ucraniana, que atua em 6º lugar, irá projetar fotos de mães: "Imagens reais expressando a dor e a esperança de que os seus filhos voltem da guerra", antecipou Psiuk. Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan serão os apresentadores de serviço.