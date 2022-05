Subida de taxa de juro preocupa portugueses

Quadro de inflação e subida das taxas Euribor agravam capacidade das famílias.

A inflação e as recentes subidas das taxas Euribor - a 12 meses está já em terreno positivo - deverão agravar as condições de vida das famílias. Não é assim de estranhar que 70% dos portugueses se tenham manifestados preocupados com o impacto negativo da subida das taxas no seu bem-estar financeiro, em resposta a estudo da Intrum, divulgado esta segunda-feira no Dia da Europa.