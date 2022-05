Três detidos por saquear cemitério em Porto de Mós

Suspeitos foram presentes a juiz e ficaram em liberdade com apresentações bissemanais.

Dois homens e uma mulher, já com antecedentes, foram detidos por furto de metais não preciosos em campas do Cemitério do Juncal, em Porto de Mós, anunciou esta segunda-feira a GNR de Leiria. Os dois homens, de 46 e 52 anos, e a mulher, de 41, foram detidos no sábado na posse de vários artigos furtados: 10 lamparinas de cobre, seis jarras de cobre e uma lanterna. Um deles tinha ainda uma arma proibida. Os suspeitos foram presentes a um juiz e ficaram e liberdade com apresentações bissemanais no posto da GNR.





"A GNR tem registo de furtos em vários cemitérios de Alcobaça, Batalha, Porto de Mós e Leiria", refere a guarda, que pede aos lesados que contactem as autoridades. Desde março há registo de mais de 20 furtos em cemitérios de Leiria.